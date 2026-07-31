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Tabacco, Nevi (FI): "Accordo Philip Morris e agricoltori modello da replicare"

Raffaele Nevi - (Adnkronos)
Raffaele Nevi - (Adnkronos)
31 luglio 2026 | 08.25
Luana Cimino
LETTURA: 1 minuti

“Il giudizio sugli accordi che Philip Morris ha stipulato insieme agli agricoltori è straordinario. Abbiamo più volte evidenziato come questo modello deve diventare un esempio per tutta l'agricoltura italiana, perché dobbiamo creare valore e puntare sul Made in Italy cercando di costruire un'alleanza sempre più forte tra la filiera agricola e l'industria di trasformazione che, tra l'altro, è interamente italiana”. Così Raffaele Nevi, segretario e capogruppo commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e responsabile Agricoltura Forza Italia, oggi a Palazzo Donini a Perugia alla prima tappa del Roadshow territoriale “Da 15 anni nei territori, guardando al futuro”, promosso da Philip Morris Italia e Coldiretti per celebrare i quindici anni dalla nascita dell’accordo di filiera con il Ministero dell’Agricoltura.

"A cominciare dai contributi che abbiamo dato alle filiere e che mirano proprio a sviluppare una sinergia sempre più forte tra agricoltura e industria”, sottolinea infine Nevi.

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Tabacco Made in Italy Filiera agricola
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