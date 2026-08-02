Drammatico schianto tra due elicotteri in Grecia oggi, domenica 2 agosto, mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nella zona di Psatha a ovest di Atene. Morti il pilota e il copilota di uno dei due velivoli. "Entrambi i membri dell'equipaggio sono stati trasportati privi di sensi in ospedale, dove ne è stato constatato il decesso" ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco Vassilis Vathrakogiannis. L'equipaggio del secondo elicottero è illeso. Immagini televisive hanno mostrato uno degli elicotteri esplodere e precipitare a terra in fiamme dopo un’apparente collisione tra i rotori (VIDEO).

Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis ha detto che la Grecia sta affrontando "condizioni meteorologiche estreme" con venti che hanno raggiunto i 100 chilometri all’ora. "Quando i venti soffiano con tale forza, nemmeno le decine di velivoli a nostra disposizione possono operare in sicurezza", ha scritto su Facebook.

In Greece, two rescue helicopters collided while battling a forest fire



Both aircraft crashed into a ravine. One pilot made contact and was unharmed, while the other sustained injuries.



The fate of the crew of the second helicopter remains unknown.



A search and rescue… pic.twitter.com/iQ4U6xnvam — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026

Il punto sugli incendi

Si estendono, anche se la forza del vento ha iniziato a calare, gli incendi in Grecia che hanno fino a ora distrutto più di 12mila ettari di foresta e terreni agricoli. L'Osservatorio nazionale per il clima ha reso noto che 6.500 ettati di terreno sono andati in fumo solo nel Golfo di Corinto, fino a Porto Germeno, vicino ad Atene. Nelle isole di Creta e Paros, altri 6mila ettari di terreno sono bruciati.

I vigili del fuoco "sono ai limiti" delle loro capacità, ha ammesso il ministro della Protezione civile, Evangelos Tournas, per cui i forti venti creano "condizioni estremamente difficili, con anche gli aerei che non possono caricare acqua o non possono scaricarla a causa delle turbolenze estreme". La zona di Atene, la Voiotia e l'isola di Evia restano a un livello di allerta massimo.

Quasi 500 vigili del fuoco stanno combattendo gli incendi nei pressi di Porto Germeno, 70 chilometri a nord-ovest di Atene, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Sono impegnati ad impedire che le fiamme si avvicinino alla periferia occidentale di Atene. Circa 100 vigili del fuoco stanno combattendo un altro incendio ad Aigialia, nel Peloponneso settentrionale. Un nuovo incendio è divampato ieri in tarda serata sull’isola di Cefalonia, nel Mar Ionio, dove oggi è stato arrestato un uomo di 44 anni con l'accusa di averlo appiccato deliberatamente.