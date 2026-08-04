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Baresi, oggi i funerali: migliaia di tifosi a Sant’Ambrogio per l’ultimo saluto

Fuori dalla chiesa dominano il rossonero e il bianco

Basilica Sant'Ambrogio, Milano - Adnkronos
Basilica Sant'Ambrogio, Milano - Adnkronos
04 agosto 2026 | 10.04
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Milano si raccoglie per l’ultimo saluto al capitano. Migliaia di tifosi sono arrivati alla basilica di Sant’Ambrogio fin dalle prime ore del mattino per i funerali di Franco Baresi, simbolo della Nazionale e leggendario capitano del Milan, con cui ha vinto tutto tra gli anni Ottanta e Novanta, scomparso il 31 luglio a 66 anni.

Fuori dalla chiesa dominano il rossonero e il bianco, colore della seconda maglia del club con cui Baresi ha sollevato tante coppe negli anni d’oro della presidenza di Silvio Berlusconi. Poi sciarpe e centinaia di bandiere. A cominciare dal maestoso vessillo con il numero 6, per anni simbolo della Curva Sud.

“Sei per sempre” il messaggio più diffuso all’esterno, prima dell’inizio della celebrazione. In alto, ben visibile, uno striscione con la scritta: “Franco Baresi leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano”.

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