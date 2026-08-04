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Ucraina, attacco con droni nella regione di Mosca: 5 morti

Il raid in una zona industriale nel distretto municipale di Čechov, alla periferia della capitale russa

Ucraina, attacco con droni nella regione di Mosca: 5 morti
04 agosto 2026 | 07.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Attacco con droni dell'Ucraina nella regione di Mosca: almeno 5 i morti secondo il governatore della regione Andrey Vorobyov. Il raid è avvenuto in una zona industriale nel distretto municipale di Čechov, alla periferia della capitale russa. "Questa mattina, le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco di droni contro la regione di Mosca - ha scritto su Telegram Vorobyov - Nella zona industriale di Novoselki, sono scoppiati diversi incendi in seguito all'attacco. Secondo le prime informazioni, cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite". I vigili del fuoco hanno spento l'incendio più grande, divampato in un magazzino.

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