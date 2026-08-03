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Ucraina e primarie, Schlein frena Conte: "Non funziona così, prima il programma e poi il candidato"

La leader del Pd replica alle parole del leader del M5S sul percorso verso le prossime elezioni, ribadendo la linea del Partito Democratico sul futuro del campo largo

Schlein e Conte - (Ipa)
Schlein e Conte - (Ipa)
03 agosto 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prima il programma condiviso da tutta la coalizione, poi le primarie per scegliere il candidato alla guida del centrosinistra. Elly Schlein replica così alle parole del leader del M5S Giuseppe Conte sul percorso verso le prossime elezioni, ribadendo la linea del Partito Democratico sul futuro del campo largo. Il tema è tornato al centro del dibattito da ieri, dopo le dichiarazioni del leader M5S sul 'nodo Ucraina' e in generale sul tema delle posizioni relative alla politica estera. "Il nodo ucraina? Lo scioglieremo con le primarie", le parole di Conte PiazzAsiago.

La segretaria dem, inoltre, invita a spostare il confronto dai rapporti interni all'opposizione ai temi sociali, rilanciando la proposta unitaria sul congedo parentale paritario. "Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito", afferma Schlein rispondendo a una domanda del Tg3 sulle dichiarazioni di Conte.

La leader del Pd prova quindi a raffreddare le tensioni tra gli alleati: "Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi. Concentriamoci sui fallimenti di questo Governo e sulle nostre proposte concrete".

Tra queste, Schlein richiama la proposta sottoscritta da tutte le opposizioni sul congedo parentale paritario: "Abbiamo firmato tutti una proposta per sostenere milioni di famiglie italiane con cinque mesi di congedo pagati al 100% per entrambi i genitori". Un tema che il Pd continua a indicare come prioritario dopo la bocciatura parlamentare della misura da parte della maggioranza nei mesi scorsi, nonostante il sostegno unitario delle forze di opposizione.

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Schlein Conte Pd M5S Congedo paritario Centrosinistra campo largo
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