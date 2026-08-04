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Incidente sulla Ternana, le immagini della strage registrate da una dash cam: sequestrata dagli inquirenti

Dall'esame del video potrebbero arrivare elementi utili alla ricostruzione dell’impatto

Incidente sulla Ternana - Foto Vigili del fuoco
Incidente sulla Ternana - Foto Vigili del fuoco
04 agosto 2026 | 17.53
Assunta Cassiano
LETTURA: 1 minuti

Un video di una dash cam presente su un’auto è stato sequestrato, a quanto apprende l’Adnkronos, dagli inquirenti che indagano sull’incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla strada statale 'Ternana', che collega Terni a Rieti, in cui hanno perso la vita sei persone e oltre trenta sono rimaste ferite, di cui alcune ancora ricoverate negli ospedali di Umbria e Lazio.

Cosa potrebbe emergere dall'esame delle immagini

Dall’esame delle immagini potrebbero arrivare elementi utili alla ricostruzione dell’impatto. Intanto la procura di Terni che procede per omicidio stradale plurimo e lesioni ha dato il nulla osta alla restituzione di quattro salme mentre su quelle dei due conducenti, uno alla guida del pullman che svolgeva servizio per i turisti alle cascate delle Marmore e l’altro del camper, domani verranno eseguite le autopsie.

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