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Ex Ilva, Corte Appello Milano: "Deve chiudere entro 90 giorni per amianto e polveri sottili"

Nel provvedimento a firma della giudice Marianna Galioto

Stabilimento Ilva - FOTOGRAMMA
Stabilimento Ilva - FOTOGRAMMA
27 luglio 2026 | 12.41
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

La Corte d'Appello di Milano - sezione specializzata in materia d'impresa - ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni data la presenza di amianto e le emissioni di polveri sottili superiori a limiti di legge.

Nel provvedimento a firma della giudice Marianna Galioto, in parziale riforma del decreto impugnato, si ordina a Ilva, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’italia holding, tutte in amministrazione straordinaria, "la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto, assegnando a queste ultime il termine di giorni novanta, decorrente dall’ultima comunicazione del provvedimento, per il completamento delle operazioni di sospensione sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo".

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amianto polveri sottili chiusura stabilimento ex ilva ex ilva taranto ex ilva taranto chiusura 90 giorni
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