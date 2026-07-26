circle x black
Cerca nel sito
 

No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa - Video

26 luglio 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel corso delle attività svolte durante e dopo la manifestazione No Tav di ieri in Valsusa sono stati sequestrati dalla polizia materiali pirotecnici ed esplosivi, maschere antigas, ordigni artigianali, tra cui bottiglie molotov, e abiti e cappucci usati dai manifestanti per travisarsi. Nel corso dei servizi preventivi erano stati sequestrati materiali della stessa natura ed erano state identificate di circa 1800 persone, con l'emissione di numerosi provvedimenti di vario tipo, tra i quali l'allontanamento dal Territorio Nazionale di alcuni cittadini francesi. Tra gli altri, sono stati emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 Dacur, e due fermi preventivi. Tre cittadini, inoltre, francesi sono stati respinti alla frontiera.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
no tav no tav valsusa
Vedi anche
News to go
Vacanze estate 2026, luglio batte agosto
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza