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F1 Gp Ungheria, la gara: Ferrari all'assalto - Diretta

Si corre l'undicesimo Gp dell'anno, l'ultimo prima della pausa estiva

Lando Norris - (Afp)
Lando Norris - (Afp)
26 luglio 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 in pista per il Gp d'Ungheria, in programma oggi domenica 26 luglio all'Hungaroring. A Budapest va in scena l'undicesimo round del Mondiale 2026, l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Lando Norris, campione del mondo in carica, scatta dalla pole position con la McLaren. Accanto a lui, in prima fila, la Ferrari di Charles Leclerc. Gara in salita per Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. Il pilota inglese della Ferrari e il baby italiano della Mercedes, leader del Mondiale, sono stati retrocessi di 3 posizioni in griglia: partono dalla quarta e dalla settima piazza su un tracciato che non favorisce i sorpassi.

Il Mondiale riparte il 26 agosto con il Gp dei Paesi Bassi.

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Tag
formula 1 gp ungheria gp ungheria 2026
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