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No Tav, scontri in Valsusa: circa 450 identificati, oltre 120 feriti tra forze dell'ordine

Gli scontri nei cantieri di San Didero e Chiomonte

Chiomonte - (Ipa)
Chiomonte - (Ipa)
26 luglio 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A quanto apprende l'Adnkronos, sono circa 450 i manifestanti coinvolti negli scontri di ieri in Valsusa nei cantieri della Tav di San Didero e Chiomonte, nell'ambito delle indagini svolte dagli investigatori delle forze dell'ordine.

Sono complessivamente oltre 120 le forze dell’ordine rimaste ferite ieri negli scontri. A Chiomonte, in particolare, per oltre un’ora alcune centinaia di manifestanti vestiti di nero e completamente travisati hanno assaltato il cantiere e lanciato oggetti tra cui pietre, bulloni, bottiglie di vetro, razzi e bottiglie incendiarie contro le forze dell’ordine poste a difesa dell’area.

Le forze di polizia hanno risposto con lacrimogeni e idranti fino a quando sono riusciti a respingere i manifestanti fuori dal cantiere. Il conto finale di quanti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari è di 58 poliziotti, 48 carabinieri e 18 finanzieri (124), di questi alcuni ancora in osservazione in ospedale.

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