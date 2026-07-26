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Iran, Centcom: "Blocco navale continua, dirottate 12 navi commerciali che cercavano di forzarlo" - Diretta

"Le forze americane rimangono vigili al massimo, concentrate, letali e pronte"

Hormuz - (Ipa)
Hormuz - (Ipa)
26 luglio 2026 | 09.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stop per il momento agli attacchi da parte americana, secondo la decisione di Donald Trump, ma "il blocco navale degli Stati Uniti contro l'Iran continua ad essere pienamente in vigore. A ieri il Centcom ha dirottato 12 navi commerciali che cercavano di forzarlo, fermandone due che non avevano risposto agli avvertimenti, salendo a bordo di due navi per assicurare il completo rispetto delle indicazioni". E' quanto scrive in un comunicato pubblicato su X il Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo le ultime news di oggi domenica 26 luglio, precisando che ieri le forze americane "hanno completato una verifica di bordo di una nave battente bandiera delle Comore, nel Mar Arabico e la petroliera ora sta proseguendo il suo viaggio".

Venerdì, invece, le forze del Centcom hanno fermato una "nave battente bandiera mozambicana, nel Golfo dell'Oman, dopo che l'equipaggio aveva tentato più volte di violare il blocco e ignorato ripetuti avvertimenti. La nave non è più in transito verso l'Iran. Le forze americane - conclude il post - rimangono vigili al massimo, concentrate, letali e pronte".

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