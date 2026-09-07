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Caldo bye bye, si ricomincia a respirare: mercoledì Italia senza afa

Solo 5 le città con bollino giallo. In arrivo temporali e temperature giù

Temporale estivo - (Ipa)
Temporale estivo - (Ipa)
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08 settembre 2026 | 00.02
Lucia Scopelliti
LETTURA: 1 minuti

Afa bye bye. Che sia un addio o un arrivederci si vedrà, ma intanto l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani mercoledì 9 settembre l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero (condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione).

Se ancora ieri, lunedì 7 settembre, ancora due città - Bari e Campobasso - erano in arancione (livello 2 di allerta), 15 in giallo e solo 10 in verde, già oggi martedì 8 sarà visibile un primo miglioramento: l'arancione verrà archiviato, le città in verde saliranno a quota 13 e quelle in giallo caleranno di uno. Per approdare poi domani mercoledì in uno scenario caratterizzato dalla predominanza del verde, previsto per ben 22 centri su 27 monitorati nella Penisola. Restano in giallo (livello 1 di pre-allerta) solo 5 città: Ancona, Bari, Perugia, Pescara e Reggio Calabria.

La svolta meteo da mercoledì

L'arrivo di piogge e del calo delle temperature metterà dunque fine al caldo estenuante che persiste da mesi. "Il maltempo inizia mercoledì al nord, dove arrivano i temporali e temperature in discesa. Poi giovedì di nuovo al nord e al centro", ha riferito all'Adnkronos il meteorologo, colonnello Guido Guidi, dell'Aeronautica militare sottolineando che "i temporali che arrivano tra mercoledì e giovedì potranno essere intensi. Il cambiamento di circolazione mette fine al caldo ma porta la pioggia". "Tra venerdì, sabato e domenica migliora al nord ma arriva più fresco anche al Sud", ha concluso il colonnello Guidi.

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