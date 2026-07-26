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Minacce a Lepore, assegnata la scorta al sindaco di Bologna

All'indomani delle minacce online denunciate dal sindaco e ricevute in seguito ai disordini che si sono verificati dopo il presidio per Abderrahim Fakir

Matteo Lepore - (Fotogramma)
Matteo Lepore - (Fotogramma)
26 luglio 2026 | 10.31
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare "una scorta al sindaco" di Bologna Matteo Lepore. Ne danno notizia alcuni quotidiani tra cui 'Corriere della Sera' e 'La Repubblica'. Una forma di tutela - si legge - che verrà attivata nei prossimi giorni. L'iniziativa arriva all'indomani delle minacce online denunciate dal sindaco e ricevute in seguito ai disordini che si sono verificati nella città emiliana dopo il presidio di lunedì per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro.

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