"Rinnovo il mio appello su tutta la situazione in Medioriente dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione mettendo a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi, a riaprire con urgenza spazi di dialogo e di diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanta desiderata". Così Papa Leone XIV dopo l'Angelus da Castel Gandolfo.

"Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa di cui sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e Gaza - ha detto il Pontefice - Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica, fondata su pari dignità e uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa".

Poi il Libano. "Ieri in Libano è stato beatificato Elia Hoyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931, fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la chiesa maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale: uomo di dialogo e di speranza, punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico tanto da essere chiamato 'padre del grande Libano'. La preghiera e l'intercessione del nuovo beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro", ha detto Leone XIV.

Il Pontefice, inoltre, "a fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna" ha espresso la sua vicinanza ed ha invitato "a pregare tutti per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori".