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Fiamme tra Campomarino e Termoli minacciano le case, stop circolazione treni su Pescara-Bari

Il vento spinge l'incendio verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento, stop alla circolazione anche sulla Ss 16

Vigili del fuoco - (Fotogramma)
Vigili del fuoco - (Fotogramma)
26 luglio 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brucia la costa molisana, tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge il rogo verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento. L'incendio ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari, nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli. La sospensione del traffico sta provocando rallentamenti e disagi per i viaggiatori, con ritardi che interessano i collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali. La situazione è in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarà possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione sulla strada statale 16.

Riproduzione riservata
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incendi fiamme campomarino termoli treni circolazione
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