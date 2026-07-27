circle x black
Cerca nel sito
 

West Nile, caso di encefalite a Napoli. Rezza: "Sorveglianze bloccate, serve soluzione"

Il docente straordinario di Igiene all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano denuncia il blocco del sistema di sorveglianza nazionale

West Nile - Archivio
West Nile - Archivio
27 luglio 2026 | 11.23
Raffaella Ammirati
LETTURA: 1 minuti

Un caso di encefalite da West Nile West Nile è stato registrato la scorsa settimana a Napoli in un paziente di di 76 anni di Marano, nell’area Nord della città. Sulla vicenda, riportata dalla stampa, torna Gianni Rezza, docente straordinario di Igiene all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano che denuncia, ancora una volta, il blocco del sistema di sorveglianza nazionale, una situazione che impedisce di avere dati precisi.

"Manca un quadro aggiornato e dettagliato dell'andamento e della distribuzione dei casi, probabilmente a causa dei ben noti problemi di privacy che fanno seguito alla mancanza dei decreti attuativi del Premal, la nuova piattaforma digitale del ministero della Salute per la sorveglianza", evidenzia l'epidemiologo che spera che i problemi "vengano al più presto risolti per permettere a tutti gli operatori e ai cittadini di avere informazioni precise sulla situazione epidemiologica".

"Mentre ancora si rincorrono i fantasmi del 2020, le sorveglianze a livello nazionale sono bloccate. Possiamo informarci solo sui giornali, ahimè, e sui siti Cns dell'Iss e Ecdc. Preparedness anno zero!", scrive Rezza su Facebook. Il caso di encefalite a Napoli è stato diagnosticato al pronto soccorso del Cto, azienda dei Colli. Successivamente il paziente è stato trasferito all’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
encefalite sanità casi
Vedi anche
No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa - Video
News to go
Vacanze estate 2026, luglio batte agosto
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza