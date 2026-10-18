"Questa sera proviamo tutti rabbia e vergogna. Vedere le città, le strade delle nostre città devastate in questo modo è insopportabile". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, aprendo il suo discorso alla nazione dopo le violenze che hanno accompagnato le manifestazioni di ieri e che sono continuate a Parigi anche oggi.

Il capo dello Stato ha denunciato "l'incredibile violenza nelle nostre città", ricordando che "edifici pubblici, negozi e municipi sono stati attaccati e in alcuni casi distrutti" e che centinaia di agenti di polizia sono rimasti feriti. "Quando abbiamo visto quelle immagini, ci siamo chiesti tutti: che cosa avevano in testa? Come possono dei francesi fare questo alla Francia?", ha affermato Macron, sottolineando che "non c'è nulla che giustifichi" le violenze e i danni provocati dai disordini.