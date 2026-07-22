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Pavia, senza luci e casco sul monopattino: muore investito ragazzo di 16 anni

Dopo l'incidente, l'uomo alla guida dell'auto è stato accompagnato dai soccorsi sotto shock all'ospedale di zona

Ambulanza - (Fotogramma)
Ambulanza - (Fotogramma)
22 luglio 2026 | 12.37
Marco Aljosha Cherubini
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nella notte nell'Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni di origini libiche è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in monopattino una strada a Cardazzo, frazione di Bosnasco. Il giovane era alla guida di un monopattino privo di luci, casco e giubbotto catarifrangente, percorrendo un tratto di strada non illuminato, quando è stato investito da un 73enne alla guida di un auto. Dopo l'incidente, l'uomo è stato accompagnato dai soccorsi sotto shock all'ospedale di zona. Sono in corso da parte dei carabinieri gli accertamenti.

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monopattino incidente monopattino monopattino ragazzo morto pavia monopattino
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