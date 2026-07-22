Gli Stati Uniti hanno concluso l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Lo rende noto il Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo le ultime news di oggi mercoledì 22 luglio. In un post su X il Centcom scrive: “Nonostante l'aggressione iraniana, lo Stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. Dagli inizi di maggio, le forze americane hanno aiutato a facilitare il transito di circa 900 navi commerciali e 450 milioni di barili di petrolio”.

Solo tre navi mercantili hanno attraversato ieri lo Stretto di Hormuz, rispetto alle quattro di lunedì, ha comunicato la società di analisi marittima Kpler, secondo cui non è stato rilevato alcun passaggio visibile di petroliere di grandi dimensioni o di navi metaniere attraverso lo Stretto.

Continua la risposta di Teheran agli Usa. L'esercito iraniano afferma di aver lanciato droni contro installazioni militari statunitensi a Camp Doha, nel Kuwait occidentale. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, l'esercito iraniano ha reso noto che le sue forze hanno colpito "depositi di munizioni" e "attrezzature logistiche del comando delle forze di terra" presso la base in risposta alla "ripetuta aggressione" degli Stati Uniti.