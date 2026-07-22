Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona
Un vasto incendio ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, piccolo centro in provincia di Agrigento. Decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. Sul luogo i vigili del fuoco, carabinieri e polizia.
A causa dell'incendio, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 118 'Corleonese Agrigentina' dal km 71,600 al km 73,800, a Santo Stefano Quisquina. Il traffico è deviato sul posto. Intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.