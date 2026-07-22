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Agrigento, vasto incendio raggiunge centro abitato di Santo Stefano Quisquina: evacuate decine di case

Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona

L'incendio a Santo Stefano Quisquina - (Da Facebook)
L'incendio a Santo Stefano Quisquina - (Da Facebook)
22 luglio 2026 | 10.46
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Un vasto incendio ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, piccolo centro in provincia di Agrigento. Decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. Sul luogo i vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

A causa dell'incendio, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 118 'Corleonese Agrigentina' dal km 71,600 al km 73,800, a Santo Stefano Quisquina. Il traffico è deviato sul posto. Intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

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