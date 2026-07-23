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Mostra Venezia, da Moretti a De Angelis: tutti film in concorso e novità

Presentata l'83esima edizione della kermesse cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre

Il Leone d'Oro - Ipa/Fotogramma
Il Leone d'Oro - Ipa/Fotogramma
23 luglio 2026 | 13.19
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 2 minuti

L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia prende forma. Oggi, giovedì 23 luglio, è stato presentato il programma della kermesse cinematografica, in calendario dal 2 al 12 settembre 2026, che vedrà protagonisti i migliori attori e registi del panorama italiano e mondiale. A presentare il programma e i film in concorso Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, e Alberto Barbera, direttore artistico.

I film italiani in concorso

'Una storia' di Anna Foglietta, 'La città dei vivi' di Edoardo Gabriellini, 'La ragazza con la Leica' di Alina Marazzi (film d’apertura) e 'I figli della scimmia' di Tommaso Landucci: questi sono i quattro i film italiani in Concorso nella sezione 'Orizzonti'.

'Succederà questa notte' di Nanni Moretti, 'Il fuoco che ti porti dentro' di Edoardo De Angelis, 'The Echo Chamber' di Andrea Pallaoro, 'L'Estranea' di Paolo Strippoli e 'Ritorno a Buenos Aires' di Marco Bechis sono invece i 5 titoli italiani in Concorso.

Le novità

'Peccato', la serie di Valerio Vestoso con Emanuela Fanelli - che firma anche la sceneggiatura - è l’unica serie presente all’83esima edizione e sarà presentata in anteprima nella sezione 'Venezia Open - Fuori Concorso'. Fanelli torna al Lido dopo aver condotto le serate di apertura e chiusura dello scorso anno, questa volta con un mockumentary comedy ambientato in un futuro prossimo: un ironico "what if" che ricostruisce la vita e la carriera tumultuosa dell’attrice.

Alla Mostra del Cinema arriva anche il primo lungometraggio documentario italiano interamente lavorato con l'intelligenza artificiale. Si intitola 'Be Brave', il doc di Francesco Carrozzini sul fondatore di Diesel Renzo Rosso. Arriva alla kermessse - nella sezione 'Venice Open - Fuori Concorso' - "come mera volontà di sperimentazione artistica", come sottolinea il direttore artistico Alberto Barbera durante la conferenza stampa di presentazione del programma.

Il documentario sugli Oasis, dal titolo 'Don’t Look Back In Anger', sarà presentato in anteprima all'83esima Mostra del Cinema di Venezia, come anticipato dall’Adnkronos la scorsa settimana. Ad annunciarlo, il direttore artistico della kermesse Alberto Barbera, in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma. "I fratelli Gallagher hanno promesso di venire a Venezia", annuncia Barbera. Ora il tappeto rosso sogna la sfilata dei fratelli Liam e Noel Gallagher. Un grande colpo per la Mostra proprio mentre i fan italiani attendono l’ufficializzazione di concerti italiani per il prossimo anno (si vocifera da tempo di due possibili date allo Stadio Olimpico di Roma per l'estate 2027).

Anche Russell Crowe sarà presente a Venezia con il suo documentario 'What Love Builds', che sarà presentato nella sezione 'Venezia Open - Fuori Concorso': "E' un film musicale, intervellavato da una lunga confessione autobiografica di Russell Crowe che ripercorre i suoi esordi, la sua carriera da attore ma anche quella da musicista. Il film è dedicato al posto previligato che la musica occupa nella sua vita", spiega Barbera. 'Nessun dolore' di Gianni Amelio e 'Scherzetto' di Mario Martone sono invece i titoli italiani che saranno presentati nella sezione 'Venezia Open - Fuori Concorso'.

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