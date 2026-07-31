La premier: "Con la sua scomparsa, l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva"
"Con la scomparsa di Franco Baresi, l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla morte della leggenda rossonera morto oggi, venerdì 31 luglio.
"Capitano del Milan e della Nazionale, ha indossato gli stessi colori per un'intera carriera, vivendo la fedeltà come un valore e la fascia come una responsabilità. Ha dimostrato che si può diventare leggenda senza mai smettere di essere un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo. Alla sua famiglia, ai tifosi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio più sincero cordoglio", conclude.