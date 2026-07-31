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Baresi, Meloni: "Esempio di lealtà serietà e dedizione"

La premier: "Con la sua scomparsa, l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva"

Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
31 luglio 2026 | 09.37
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

"Con la scomparsa di Franco Baresi, l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla morte della leggenda rossonera morto oggi, venerdì 31 luglio.

"Capitano del Milan e della Nazionale, ha indossato gli stessi colori per un'intera carriera, vivendo la fedeltà come un valore e la fascia come una responsabilità. Ha dimostrato che si può diventare leggenda senza mai smettere di essere un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo. Alla sua famiglia, ai tifosi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio più sincero cordoglio", conclude.

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