A Milano la seconda edizione di 'Sette idee per cambiare l'Italia'

Entra nel vivo la seconda edizione di 'Sette idee', l’iniziativa de L’Espresso che premia le startup più innovative d’Italia. Quasi una candidatura su quattro alla gara del 17 e 18 settembre a Milano, presso STEP FuturAbility District, riguarda il turismo, l’enogastronomia e l’ospitalità.

A giudicarle ci sarà anche Alpitour World che porta in giuria l’esperienza di un operatore integrato lungo tutta la filiera del viaggio. Le 14 startup preselezionate della categoria 'Turismo, enogastronomia e ospitalità' concorreranno non solo alla vittoria finale, insieme alle 98 startup in gara negli altri settori, ma anche al Premio Alisei, il riconoscimento promosso da L’Espresso e Alpitour World che prende il nome dai venti che per secoli hanno accompagnato i velieri lungo le rotte verso l’Oceano Indiano. Con lo stesso spirito nasce il premio, pensato come una spinta favorevole e continua per l’idea più promettente del turismo italiano secondo il Gruppo. Sarà assegnato alla startup che meglio incarna i valori di innovazione sostenibile nel turismo, responsabilità ambientale e sviluppo locale, e consiste in un soggiorno per due persone al Bravo Premium Andilana Beach di Nosy Be in Madagascar, tra le mete distintive di Alpitour World. Tra ottobre e dicembre 2026, Alpitour World ospiterà inoltre, presso una delle proprie sedi, una giornata di incubazione e validation workshop dedicata ad alcune realtà selezionate della categoria, con sessioni operative e di confronto.

"Le startup rappresentano uno straordinario laboratorio di innovazione e un osservatorio privilegiato sui cambiamenti che stanno facendo evolvere il mercato - afferma Tommaso Bertini, chief Corporate & Tour Operating Marketing Officer Alpitour World - Per Alpitour World partecipare a ‘Sette idee’ significa sostenere e valorizzare progettualità capaci di introdurre nuovi approcci, tecnologie e modelli di relazione con il viaggiatore. È lo stesso spirito che guida da sempre il percorso di innovazione del Gruppo, impegnato a sviluppare costantemente la propria offerta e i propri processi per anticipare i bisogni di un settore in continua trasformazione".

La partnership tra L’Espresso e Alpitour World, Gruppo che oggi porta in vacanza oltre 3,3 milioni di persone l’anno, rafforza ulteriormente il progetto “Sette idee”, l’iniziativa patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da Roma Capitale e dal Comune di Milano. Il bando pubblico ha raccolto 374 proposte di startup, imprese, enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, ricercatori e liberi professionisti, distribuite su sette ambiti tematici dello sviluppo italiano. Dopo la tappa di settembre, il percorso culminerà il 9 dicembre a Roma, in Campidoglio, dove saranno proclamate le sette idee capaci di cambiare l’Italia.