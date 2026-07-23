Migranti, Save the Children: "Diritti minori a rischio con nuovo Regolamento europeo"

Save the Children, in vista dell'adozione del nuovo Regolamento europeo sui rimpatri, lancia la campagna 'Stand Up for Every Child' affinché "i decisori politici considerino prioritari i diritti e la sicurezza dei bambini nelle politiche migratorie", ricordando che "ogni normativa in materia di politiche migratorie deve essere conforme al diritto dell’Unione Europea e che la protezione dei minori deve prevalere sulle logiche di controllo delle frontiere". Tra i rischi, "la detenzione prolungata (fino a 30 mesi), il trasferimento in Paesi in cui non hanno mai messo piede e una riduzione delle garanzie procedurali". Per questo i ceo di Save the Children dei vari paesi europei hanno diffuso un video invitando alla mobilitazione in difesa dei diritti dei minori utilizzando l'hashtag '#StandUpForEveryChild', per ricordare che "al centro di tutto ci sono i bambini e i loro diritti".

"Prima di essere migranti, rifugiati o richiedenti asilo, sono bambini - afferma Daniela Fatarella, ceo di Save the Children Italia - E un bambino resta un bambino, ovunque sia nato e qualunque sia il suo status. Per questo guardiamo con preoccupazione all'approvazione del nuovo Regolamento europeo sui rimpatri. Nel momento in cui gli Stati membri saranno chiamati a tradurla in norme nazionali, chiediamo che il superiore interesse del minore sia sempre posto al centro della sua attuazione. Prima delle frontiere, vengono i diritti dei bambini. Chiediamo a tutti di far sentire la propria voce e di unirsi a noi per difenderli. Perché quando sono in gioco i diritti dei bambini, non è possibile restare in silenzio".

“Quando questa nuova legge verrà adottata a settembre, i minori potrebbero essere trattenuti per oltre due anni o inviati in Paesi in cui non hanno mai messo piede - spiega Luz Larosa, responsabile di Save the Children Europa - Ciò segna un profondo allontanamento dal principio secondo cui ogni bambino deve essere trattato innanzitutto come un bambino, e non in funzione della sua condizione di migrante. I governi avranno ora l'ultima parola nel determinare il reale impatto della legge su bambini e famiglie e nel garantire che i diritti dei minori rimangano al centro della nuova normativa, assicurando che tutte le disposizioni siano conformi al diritto dell'Ue e che la sua attuazione non avvenga a scapito dei bambini. Dobbiamo assicurarci di agire nel modo giusto: non è troppo tardi”.

"Gli Stati membri non devono considerare la propria responsabilità esaurita con la conclusione dell'iter legislativo - evidenzia Isla Ramos, ceo di Save the Children Spagna - Rimangono i diretti responsabili dell'impatto che la norma avrà sui bambini nei rispettivi Paesi: i governi devono garantire che nessuna disposizione violi il diritto dell'Ue, in particolare la Carta dei diritti fondamentali". "Il trattenimento o addirittura il trasferimento di un bambino in un Paese straniero in cui non è mai stato, non può in alcun modo essere considerato nel suo interesse - aggiunge Florian Westphal, ceo di Save the Children Germany - Gli Stati membri dell’Ue sembrano essere disposti a mettere in discussione i principi che essi stessi hanno affermato di voler difendere in nome della protezione delle frontiere. Chiediamo a tutti coloro che ricoprono ruoli di responsabilità di non permettere che questo accada. E chiediamo ai cittadini europei di far sentire la propria voce e di non accettare che bambini siano trattati in questo modo”.

“Nessun bambino dovrebbe mai essere privato della libertà per motivi legati alla migrazione - afferma Pim Kraan, ceo di Save the Children Paesi Bassi - Già oggi le politiche in vigore espongono i minori al rischio di essere trattenuti o collocati in strutture chiuse semplicemente perché cercano protezione. Con le nuove norme europee, questo rischio potrebbe aumentare ulteriormente”. “Nessuna politica migratoria può dirsi legittima se riduce i minori a semplici pratiche amministrative - conclude Gabriela Alexandrescu, ceo di Save the Children Romania - Gli Stati membri hanno il dovere di garantire che ogni bambino venga ascoltato, protetto e sostenuto, senza ricorrere alla detenzione o alla separazione dai familiari, né adottare decisioni che ne sacrifichino il futuro in nome del controllo delle frontiere. L’Unione Europea difende i propri valori solo quando antepone i diritti dei minori a qualsiasi confine”.