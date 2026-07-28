circle x black
Cerca nel sito
 

Sport, Greta De Salvia premiata al Giffoni Award

Il premio celebra il percorso di una giovane protagonista dello sport italiano

Greta De Salvia - Ufficio stampa
Greta De Salvia - Ufficio stampa
28 luglio 2026 | 18.38
Manuela Azzarello
LETTURA: 2 minuti

Importante riconoscimento per Greta De Salvia, giovane atleta di salto ostacoli e ambassador di BeGreat, che ha ricevuto il Giffoni Sport Award nell'ambito del Giffoni Film Festival. Il premio celebra il percorso di una giovane protagonista dello sport italiano che incarna i valori dell'impegno, della disciplina e della crescita personale, distinguendosi per la capacità di coniugare eccellenza sportiva e formazione accademica. Come studentessa e atleta, Greta De Salvia rappresenta infatti il modello della dual career, promuovendo una visione del talento fondata non solo sulla performance, ma anche sulla responsabilità, sulla cultura e sulla costruzione del proprio futuro. "Ricevere questo premio è per me un grande onore - ha detto De Salvia - Lo considero un riconoscimento non soltanto al mio percorso sportivo, ma a tutti i giovani che ogni giorno scelgono di investire sui propri sogni con impegno, sacrificio e passione. Credo profondamente che il talento abbia bisogno di opportunità, di persone che sappiano crederci e di un ecosistema capace di sostenerlo nel tempo".

"Greta De Salvia rappresenta una generazione di giovani che affronta con serietà, passione e consapevolezza il proprio percorso di crescita - ha aggiunto Jacopo Gubitosi, general manager Giffoni Film Festival - Attraverso lo sport, lo studio e il suo impegno come ambassador di BeGreat, ha dimostrato come il talento, la determinazione, la disciplina dentro e fuori dal campo, possano diventare uno strumento di ispirazione e di impatto positivo per la comunità. Con questo premio intendiamo valorizzare una giovane donna che interpreta al meglio i valori che Giffoni promuove da oltre cinquant'anni: cultura, educazione, merito, inclusione e fiducia nel potenziale delle nuove generazioni".

L'assegnazione del premio si inserisce nel percorso promosso da Giffoni Sport, piattaforma dedicata alla valorizzazione dello sport come leva di crescita, educazione e sviluppo del talento. Attraverso iniziative che mettono al centro i giovani e le loro aspirazioni, Giffoni Sport favorisce l'incontro tra cultura, sport, innovazione e formazione, contribuendo alla costruzione di modelli positivi e percorsi di eccellenza per le nuove generazioni. In questo scenario, Greta De Salvia rappresenta una testimonianza concreta dei valori di impegno, responsabilità e visione che il progetto intende promuovere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giffoni Award salto ostacoli dual career talento impegno disciplina
Vedi anche
'Un cuore bruciato', la mamma di Domenico: "Non accadano più queste cose, aiutiamo vittime di malasanità"
News to go
Natalità, oltre 6 italiani su 10 rinunciano ad avere figli per motivi economici e sociali
Due mamme orse con i loro sei cuccioli, le straordinarie immagini sui Pirenei
Chiellini: "Dt Italia? Felice alla Juve, supporto a Carnevali" - Video
News to go
Nel mondo 287 milioni di persone convivono con un'epatite virale cronica
Lo psichiatra: "Intelligenza artificiale può dare dipendenza" - Video
No Tav, i danni al cantiere di Chiomonte dopo l'assalto - Videonews della nostra inviata
News to go
Dubai, bonus da 700 euro a residenti che portano turisti
Incendi in Sicilia, bruciano capannoni industriali a Termini Imerese - Video
News to go
Carburanti, corsa prezzi mette alle strette governo
Whoopi Goldberg versione Medusa, svelata a Capri l'opera di Jago - Video
Batteria portatile prende fuoco su un aereo cinese, panico a bordo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza