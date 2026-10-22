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Migranti Ceuta, Italia e Spagna concordano stop a sospensione Schengen

La decisione, maturata dopo una attenta analisi della situazione, sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune

Ceuta - (Ipa)
Ceuta - (Ipa)
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22 ottobre 2026 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stop alla sospensione di Schengen tra Italia e Spagna. A concordarla i ministri dell’Interno di Italia e Spagna, Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all’incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i premier Giorgia Meloni e Pedro Sánchez. La decisione, maturata dopo una attenta analisi della situazione, sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen.

Lo scorso 15 settembre l'Italia aveva prorogato, per altri 15 giorni, i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. In risposta anche il governo spagnolo aveva annunciato che avrebbe prorogato di altri 15 giorni, fino all'8 ottobre, i controlli sui viaggiatori provenienti dall'Italia.

Il primo stop era arrivato dopo che, a fine luglio 2026, l'enclave spagnola di Ceuta era stata interessata da un massiccio arrivo di migranti provenienti dal Marocco. L'1 agosto, l'Italia aveva disposto la sospensione temporanea delle regole di Schengen con la Spagna (con controlli mirati alle frontiere aeree e marittime). Una decisione che aveva generato non poche tensioni diplomatiche con Madrid.

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