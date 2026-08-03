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Federica Mochi

Federica Mochi

Vice capo servizio

Federica Mochi lavora presso la redazione milanese di Adnkronos. Si occupa di moda, spettacoli e cultura, seguendo da vicino le principali fashion week, le aziende quotate del settore fashion e luxury e i grandi eventi che animano il panorama italiano e internazionale. Negli anni ha raccontato appuntamenti iconici come la Prima della Scala, la Design Week, concerti e festival musicali, realizzando interviste a protagonisti della scena musicale e culturale contemporanea. Laureata alla Sorbona di Parigi (Paris IV), unisce alla passione per il giornalismo quella per la musica alternativa e la letteratura. Collezionista di vinili, ama esplorare le connessioni tra musica, arte e società, con uno sguardo attento alle tendenze e alle storie che definiscono il nostro tempo.

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giornalismo moda spettacoli cultura
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