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Bad Bunny e il concerto saltato per maltempo a Milano: rimborso biglietti dal 24 luglio

Comunicate tutte le modalità da Live Nation

Bad Bunny a Milano - Ipa
Bad Bunny a Milano - Ipa
22 luglio 2026 | 19.51
Federica Mochi
LETTURA: 1 minuti

Dopo l'interruzione del concerto di Bad Bunny del 18 luglio scorso presso llppodromo Snai La Maura di Milano per maltempo, e conseguente annullamento, Live Nation ha reso note le modalità e le tempistiche per il rimborso dei biglietti. Tutti i possessori di biglietto riceveranno il rimborso del prezzo del biglietto e del 15% del diritto di prevendita.

Cosa fare per il rimborso del biglietto

Per tutti gli acquisti effettuati online (Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket) non sarà necessaria alcuna azione da parte dell'acquirente. Il rimborso sarà effettuato automaticamente sullo stesso metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto. Le procedure di rimborso saranno avviate il 24 luglio.

Per gli acquisti effettuati presso i punti vendita fisici TicketOne o presso la biglietteria il giorno dell'evento, sarà necessario presentare richiesta di rimborso attraverso la piattaforma www.rimborsi.ticketone.it La piattaforma sarà disponibile dal 24 luglio al 7 agosto 2026 e successivamente a tale data saranno avviate le operazioni di rimborso.

Nel caso di transazioni effettuate tramite Carte della Cultura e Carta del Docente, sarà riconosciuto un credito di pari importo al valore del biglietto (prezzo del biglietto + 15% del diritto di prevendita) che potrà essere utilizzato per l'acquisto di un altro evento. Nel caso di problemi tecnici (legati al sistema di pagamento utilizzato in fase di acquisto) nell'esecuzione di una singola pratica di rimborso, il cliente verrà contattato dal Customer Care della biglietteria presso la quale è stato effettuato l'acquisto.

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Bad Bunny rimborso biglietti concerto annullato
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