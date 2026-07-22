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Ilaria Salis: "Condanna? Vicenda surreale, giudizio di primo grado si è svolto a mia insaputa"

L'eurodeputata: "Pur essendo perfettamente note le modalità con cui notificarmi gli atti, la notifica non mi è mai pervenuta. Confido che il giudizio in appello possa fare piena chiarezza"

Ilaria Salis - Ipa
Ilaria Salis - Ipa
22 luglio 2026 | 20.16
Mara Montanari
LETTURA: 2 minuti

Ilaria Salis commenta la condanna, nei suoi confronti, per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori. Notizia data in esclusiva dall'Adnkronos. "In relazione alle notizie diffuse in queste ore, desidero precisare quanto segue. Nel marzo 2026 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di primo grado relativa al recesso dal rapporto di collaborazione con due assistenti (un co.co.co e una partita Iva), ritenendo insussistente la giusta causa. Si tratta di una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato".

"Il procedimento è attualmente pendente in appello e sono pertanto fiduciosa che il successivo grado di giudizio consentirà di accertare correttamente i fatti. La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni. Era diventata, al contrario, necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e, in ultima analisi, le persone che rappresento", spiega l'europarlamentare Avs all'Adnkronos.

"Vi è, inoltre, un profilo particolarmente grave, ai limiti del surreale. Non ho infatti avuto la possibilità di difendermi nel giudizio di primo grado (svoltosi in mia assenza e a mia insaputa) perché, pur essendo perfettamente note le modalità con cui notificarmi gli atti – sarebbe stato sufficiente inviare una comunicazione alla mia casella di posta elettronica o alla mia Pec –, la notifica non mi è mai pervenuta. Data la mia incolpevole assenza, il Tribunale ha pronunciato la propria decisione esclusivamente sulla base degli elementi acquisiti dai ricorrenti. Confido che il giudizio di appello possa fare piena chiarezza sulla vicenda".

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