circle x black
Cerca nel sito
 

Fakir, nessun preavviso formale a organi sicurezza sul presidio del sindaco di Bologna

Lepore ha detto che ci sarebbero state interlocuzioni fra l'amministrazione comunale e gli organi preposti alla sicurezza ma, a quanto apprende l'Adnkronos, non sarebbe arrivato in Questura un preavviso formale

Il presidio convocato da Lepore in piazza Nettuno a Bologna - Ipa/Fotogramma
Il presidio convocato da Lepore in piazza Nettuno a Bologna - Ipa/Fotogramma
22 luglio 2026 | 19.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore non ha fatto alcun preavviso formale alla questura. È quanto ha verificato l'Adnkronos in merito al presidio convocato lunedì dal primo cittadino per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia.

Lepore ha detto che ci sarebbero state interlocuzioni fra l'amministrazione comunale e gli organi preposti alla sicurezza ma, a quanto apprende l'Adnkronos, non sarebbe arrivato in Questura un preavviso formale, come invece richiede il protocollo. E come fanno tutti coloro che organizzano manifestazioni di qualsiasi genere in piazza.

Sulla vicenda oggi il sindaco ha diffuso una nota con cui ha provato a spiegare che "né nel corso delle interlocuzioni telefoniche, né durante il tavolo tecnico delle ore 12.30, né in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stata formulata alcuna richiesta formale di annullamento del presidio per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ma si è dialogato a livello istituzionale per gestire l’ordine pubblico come in tutte le altre occasioni".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caso fakir lepore questura di bologna matteo lepore
Vedi anche
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video
Agrigento, le fiamme avvolgono Santo Stefano Quisquina: decine di evacuati - Video
New York, il sindaco Mamdani contro Netanyahu: "Criminale di guerra, qui non è benvenuto" - Video
Sicilia, scoppia emergenza incendi - Video
Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video
News to go
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza