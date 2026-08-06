circle x black
Cerca nel sito
 

Guccini, non solo musica: lo scrittore che ha raccontato l'Appennino e custodito la memoria

Dal romanzo 'Calde le pere', che uscirà postumo a settembre, al 'Dizionario delle cose perdute', la 'seconda vita' da narratore

Francesco Guccini - (Fotogramma/Ipa)
Francesco Guccini - (Fotogramma/Ipa)
06 agosto 2026 | 13.05
Federica Mochi
LETTURA: 2 minuti

Non solo musica: Francesco Guccini, a partire dagli anni Novanta, ha costruito una 'seconda vita' da narratore, trasformando i luoghi della sua infanzia e le parole della tradizione in letteratura. L’Appennino tosco-emiliano, e in particolare Pavana, il paese d’origine della famiglia materna, dove è scomparso a 86 anni, è diventato il centro della sua produzione narrativa. Un territorio fatto di boschi, osterie, memorie della guerra, racconti tramandati a voce e personaggi che incarnano un’Italia che oggi non esiste quasi più.

Dalle opere 'Croniche epafaniche' (1989), 'Vacca d’un cane' (1994) e 'Tralummescuro' (2019), nelle quali intreccia la sua storia, quella locale e l'invenzione narrativa, alla collaborazione con Loriano Macchiavelli, col quale ha firmato numerosi romanzi gialli a quattro mani ambientati sull’Appennino, dando vita al personaggio del maresciallo Benedetto Santovito, la sua produzione letteraria è generosa. 'Calde le pere!', il suo ultimo romanzo, uscirà postumo a settembre per Giunti Editore. Tra i volumi più recenti, nell'ottobre 2025 ha dato alle stampe 'Romeo e Giulietta 1949', romanzo di formazione su una storia d'amore sovversiva nell'Italia divisa del dopoguerra. 'Così eravamo: Raccolta' nel 2024 sono invece cinque racconti che rievocano la giovinezza dell'autore.

Un altro aspetto centrale della produzione di Guccini è il rapporto con la lingua. Da sempre attento al valore delle parole, ha alternato nei suoi testi l’italiano letterario, il parlato quotidiano e le espressioni dialettali dell’Emilia e dell’Appennino, contribuendo a preservare un patrimonio linguistico destinato in parte a scomparire. Da questo interesse sono nati anche lavori dedicati al lessico e alla cultura popolare, come il 'Dizionario delle cose perdute', una raccolta di oggetti, mestieri e parole appartenenti a un mondo contadino ormai quasi cancellato dalla modernità e 'Nuovo dizionario delle cose perdute' (2014). Ma anche 'Un matrimonio, un funerale, per non parlar del gatto' (2015) e 'Storie liete, fiabe nere e tempi andati' (2021), una selezione di racconti rari arricchiti dalle illustrazioni di Franco Matticchio.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guccini francesco guccini guccini libri calde le pere guccini calde le pere
Vedi anche
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza