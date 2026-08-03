Dopo il successo del concerto svoltosi al Ferrara Summer Festival poche settimane fa, i Megadeth annunciano 'Breakout: Hibernation Of The Nations Europe Tour 2027', parte indoor del loro tour d’addio inaugurato quest’anno. Dave Mustaine e compagni saranno in concerto il 6 aprile 2027 all’Unipol Forum di Assago (Milano). Prima di loro saliranno sul palco due nomi storici della scena internazionale come Black Label Society e Testament. I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità: in prevendita il 4 agosto tramite il fan club della band dalle 10 e tramite il sito dell'artista il 5 agosto dalle 10; tramite Metalitalia.com il 6 agosto dalle 10 e su Spotify dalle 12 del 6 agosto; vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 10 del 7 agosto. Saranno disponibili pacchetti Early Entrance.

I fan sono invitati a unirsi alla Megadeth Cyber Army per avere accesso prioritario ai biglietti e ai pacchetti Vip. I pacchetti Vip includono incontri con gli artisti, merchandising dedicato, ingresso anticipato, cimeli esclusivi ed esperienze imperdibili per i fan. Per i biglietti, i pacchetti Vip e tutte le informazioni sul tour, visitate il sito Megadeth.com. "Non si tratta di dire addio - afferma Dave Mustaine - Si tratta di celebrare tutto ciò che abbiamo costruito insieme negli ultimi quattro decenni. Ogni città ha la sua storia, ogni pubblico ci ha regalato ricordi indimenticabili, e vogliamo tornare per festeggiare tutto questo con i fan che hanno reso possibile tutto ciò".

Mustaine aggiunge: "Quando abbiamo iniziato a parlare di questo tour, volevamo che fosse una vera e propria celebrazione del metal. I Black Label Society e i Testament sono band per cui nutriamo un enorme rispetto, e averli al nostro fianco rende questi concerti ancora più speciali. Questa formazione rappresenta decenni di musica heavy, e sarà una serata incredibile per i fan". I Megadeth hanno venduto oltre 50 milioni di album in tutto il mondo, hanno ricevuto un Grammy Award per 'Dystopia' nella categoria Best Metal Performance e suonato migliaia di concerti in tutto il mondo nel corso della loro ultraquarantennale carriera. La tappa europea del loro tour mondiale di addio inizierà il 9 marzo 2027 a Belfast, per una serie di 24 date nelle arene che li porterà a esibirsi per i fan di tutto il Regno Unito e dell’Europa continentale, per concludersi il 13 aprile a Lisbona, in Portogallo.