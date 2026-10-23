Due scosse di terremoto di magnitudo 3.6 e 4.3 si sono verificate a distanza di pochi minuti, rispettivamente 11:56 e alle 11:51

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.6 e 4.3 si sono verificate a distanza di pochi minuti, rispettivamente 11:56 e alle 11:51, come riporta l'Ingv sui propri canali ufficiali. Un'ora prima c'era stato un altro sisma sempre nella stessa zona di magnitudo 3.3 alle 11:04.

🔴🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.3 ore 11:51 IT del 23-10-2026 a Tirreno Meridionale [Mare] Prof= 24 Km #INGV_47605832 https://t.co/dTmvjadd0i — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 23, 2026

Gli esperti hanno localizzato la scossa di magnitudo 3.3 a 9 chilometri di profondità mentre l'altra a 24 chilometri di profondità. Non risultano segnalazioni di danni a cosa o persone, ma il sisma - in particolare la seconda scossa - è stata avvertita distintamente a Palermo e nei comuni della costa.

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