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Terremoto in Sicilia, doppia scossa nel mar Tirreno Meridionale: avvertita a Palermo e sulla costa

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.6 e 4.3 si sono verificate a distanza di pochi minuti, rispettivamente 11:56 e alle 11:51

Terremoto in Sicilia, doppia scossa nel mar Tirreno Meridionale: avvertita a Palermo e sulla costa
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23 ottobre 2026 | 12.29
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.6 e 4.3 si sono verificate a distanza di pochi minuti, rispettivamente 11:56 e alle 11:51, come riporta l'Ingv sui propri canali ufficiali. Un'ora prima c'era stato un altro sisma sempre nella stessa zona di magnitudo 3.3 alle 11:04.

Gli esperti hanno localizzato la scossa di magnitudo 3.3 a 9 chilometri di profondità mentre l'altra a 24 chilometri di profondità. Non risultano segnalazioni di danni a cosa o persone, ma il sisma - in particolare la seconda scossa - è stata avvertita distintamente a Palermo e nei comuni della costa.

In aggiornamento

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