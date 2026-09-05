Venezia 83, il Pagellone del Lido della quarta giornata

C’è chi arriva al Lido per il cinema, chi per il red carpet, chi solo per accaparrarsi un gadget o provare a scroccare un drink al bar dell'Excelsior. E poi ci siamo noi che, armate di taccuino e ironia, vi raccontiamo quello che non entra nelle conferenze stampa: gli applausi oceanici e i silenzi glaciali, gli outfit che sfidano la fisica, i gossip che si materializzano più velocemente delle barche-taxi e quei mostri della Laguna che puntualmente riemergono tra un photocall e un party segreto. Perché la Mostra del Cinema di Venezia è così: un palcoscenico dove il sublime convive con l’assurdo.

Al Lido, nella quarta giornata, la competizione è stata annullata sul nascere. Il Leoncino d'Oro per l'Ingresso trionfale va di diritto ai fratelli Gallagher, che con la loro sola presenza hanno rubato la scena al bel Robert Pattinson.

Sbarcati a sorpresa alla darsena del Casinò, hanno elegantemente disertato la conferenza stampa - in pieno stile "siamo gli Oasis, le regole le facciamo noi" - per poi concedersi, regali, solo ai flash dei fotografi del photocall e sul red carpet. Qualche critica? Sussurata a malapena. Perché quando due fratelli ci mettono 16 anni per fare la pace, l'ultima cosa che vuoi è dare loro un nuovo motivo per litigare. Specialmente al Lido.

Non può mancare il grande ritorno di Nanni Moretti. Il regista italiano è l’uomo impossibile della Mostra: fa poche foto, non si concede alle interviste ma alla conferenza stampa è senza freni. A lui la menzione speciale ‘Nonno Libero’ perché “una parola è troppa e due sono poche”.

Archiviate le celebrità in carne e ossa, la vera star del Lido è una sola: il palo del pontile. Un’icona d’acciaio che si insinua in ogni scatto. Lo chiamano già il ‘Paolini della Darsena’, un maestro del posizionamento che riesce sempre a piazzarsi tra l'obiettivo e la star di turno. Colpa Volpi per la sua interpretazione silenziosa ma assordante. La sua fotogenia è solo da invidiare.

E come non dedicare un pensiero all’inviato di ‘Chi la visto’ Ivan Bacchi, qui al Lido in veste di ‘guida del tappeto rosso’ per celebrità e fotografi, che piuttosto di far fare le foto a influencer sconosciute che salutano fan inesistenti preferirebbe vedere il programma Rai condotto da Ilary Blasi.

Tra l’umidità e le zanzare che non ti abbandonano mai, come le tasse, qui al Lido è avvenuto un miracolo. Se Flavia Vento credeva che Tom Cruise la stesse corteggiando, perché non credere che un cameriere possa toglierti - per sbaglio - più di 100 euro dal conto? È tutto vero. Il miracolo è andato in scena in questi giorni, e oggi ti senti come Giovanni in ‘Tre uomini e una gamba’ che piange sulle note di ‘Luci a San Siro’ e dice: “Non ce la faccio, troppi ricordi”. Perché quando ti ricapita più…