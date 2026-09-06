Mezz’ora in bicicletta da casa. Sempre col sorriso. Oggi, come 53 anni fa. Gilberto Scontrini arriva all'Autodromo di Monza così, come se l’appuntamento con la Formula 1 e il Gran Premio d'Italia fosse una routine. Pedala guardandosi intorno, avvolto dal solito rosso Ferrari anche stavolta, per raggiungere quel luogo sacro che ormai è una seconda casa da quando aveva più o meno 13 anni.

Nato nel 1961, oggi di anni ne ha 65 anni ed è un tifoso da record. Come si legge sulla bandiera personalizzata che sventola fiero verso il cielo, da 53 anni consecutivi risponde presente alla chiamata del Gp di Monza. “Questa passione – racconta all’Adnkronos - è nata nel 1974, quando Niki Lauda cominciò a vincere con la Ferrari. Diedero in tv il Gran Premio di Spagna, uno dei primi trasmessi per intero dalla Rai”. Fu un colpo di fulmine, che portò dritto dritto al ‘Tempio della velocità’.

Gp Monza, la storia del tifoso da record

La prima volta? “Mi accompagnò mio padre, mi diede i soldi per il biglietto. All’ingresso mi sentii quasi spiazzato. Mi girai e vidi una Ferrari, quella di Clay Regazzoni, vicino alle barriere. Con tanto fumo attorno. Non nego che fu un po’ traumatico. Però iniziai a farmi qualche amico e già dall’anno dopo fu più divertente. Niki Lauda vinse il Mondiale con la Rossa, come dimenticare quei momenti...”. Per Gilberto, il Gp di Monza divenne presto una questione di storia e tradizione: “Per anni trovammo il modo di scavalcare, evitando di pagare. Il divertimento stava anche un po’ in quel brivido, poi le cose cambiarono e imbucarsi, diciamo così, divenne sempre più complicato”.

In questi cinque decenni, a Monza ha trovato tanti amici: “Leggevamo Autosprint, parlavamo di macchine e piloti, ci bastava poco per essere contenti. Da qualche anno, però, vengo da solo. Purtroppo, per motivi vari, le compagnie si perdono per strada”. Ciò che resta è l’amore per il motorsport, che ha attraversato generazioni e campionati, vittorie e sconfitte, cambiamenti profondi nella Formula 1 e nella stessa Monza: “Se avessi la possibilità di rivivere un Gran Premio quale sceglierei? Cinquantatré sono tanti – sorride – e sceglierne uno solo è un po’ difficile. Dico però che partire senza speranze di vittoria e realizzare poi l’impresa è favoloso. Pensiamo a Leclerc, nel 2019 e nel 2024 ha fatto due magie. E tante altre le ha fatte in passato Schumacher, un fuoriclasse”. Ripensando al campione tedesco, Gilberto sorride: “A lui sono legati alcuni dei ricordi più belli, lo incontravo qui all’Hotel de la Ville, dove alloggiano i piloti nei giorni del Gran Premio. Mi riconosceva, rideva e ogni volta mi firmava un autografo”. Piccoli incontri diventati, con il passare degli anni, cartoline preziose nei cassetti della memoria.

Eppure, dopo più di mezzo secolo di corse, c’è ancora un sogno da realizzare: “Vedere un pilota italiano vincere a Monza. È il mio grande rammarico. Me lo ricordano spesso anche alcuni amici più grandi di me di dodici anni, presenti nel 1966 nel giorno del trionfo di Ludovico Scarfiotti”. L’ultimo di un pilota italiano a Monza. Il tifo di Gilberto, in ogni caso, non è mai stato solo una questione di nazionalità. La Ferrari resta parte della sua storia, ma lui ci tiene a fare una precisazione: “Riconosco la bravura dei piloti, tifo la Formula 1 in generale. È bello quando a vincere è il più bravo”. Per questo sarebbe contento anche se Pierre Gasly riuscisse a ripetersi oggi dopo la storica pole position di ieri: “Mi è sempre stato simpatico – spiega – ed è un bravo pilota”.

Stasera, come sempre, riprenderà la sua bicicletta per tornare a casa. Ripercorrendo quel tragitto da mezz’ora che, ormai, racchiude 53 anni di storia. Oltre mezzo secolo di macchine, corse, velocità allo stato puro. Sempre con le stesse emozioni venute fuori in quell’ormai scolorita domenica pomeriggio del 1974, davanti alla tv.