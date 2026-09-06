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Gp Monza, ecco Sinner: per Jannik arrivo da superstar nel paddock - Video

Il fuoriclasse azzurro assisterà al Gran Premio d'Italia

Jannik Sinner - frame video Sky Sport
Jannik Sinner - frame video Sky Sport
06 settembre 2026 | 11.08
Michele Antonelli
LETTURA: 3 minuti

Una star d'eccezione al Gp di Monza. Oggi, domenica 6 settembre, Jannik Sinner è arrivato nel paddock del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il fuoriclasse azzurro, che ha saltato gli Us Open 2026 per infortunio, in questi giorni è al lavoro a Torino per risolvere il problema al ginocchio e oggi si è concesso una giornata libera per assistere alla gara e salutare alcuni dei suoi amici nel Circus. Su tutti Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1, con cui il numero uno del ranking Atp ha un grande rapporto.

Sinner è arrivato nel paddock in polo bianca, regalando sorrisi e selfie ai tifosi presenti, che lo aspettavano già da ieri, visto che Jannik era atteso per le qualifiche.

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Gp Monza Sinner Sinner Monza Formula 1
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