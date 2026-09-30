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Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: missili e droni russi contro la capitale

Il bilancio è di almeno due morti e quattro feriti

Macerie a Kiev - Afp
Macerie a Kiev - Afp
30 settembre 2026 | 07.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ucraina ancora sotto attacco, con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni, esplosioni si sono udite in tutta la città mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kiyv Post.

L'aeronautica militare ucraina aveva avvertito di una minaccia balistica in arrivo, prima di segnalare "missili balistici su Kiev". Due minuti dopo è arrivato un altro allarme urgente. Le autorità v hanno successivamente riferito di incendi divampati in tre distretti della capitale.

Ieri sera, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che un raro incontro tra i ministri degli Esteri tedesco e russo, avvenuto sabato a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ha dimostrato che la Russia "non è affatto interessata a negoziati seri" sull'Ucraina, a oltre quattro anni e mezzo dall'inizio dell'offensiva russa.

"Da Zelensky notizie su prigionieri nordcoreani per ottenere aiuti da Seul"

L'agenzia di intelligence della Corea del Sud ritiene intanto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky possa aver reso nota la notizia del trasferimento di due prigionieri di guerra nordcoreani per accrescere il sostegno dell'opinione pubblica sudcoreana all'invio di armi all'Ucraina da parte di Seul.

In base alla valutazione del National Intelligence Service, Zelensky "potrebbe aver deciso di divulgare la notizia del trasferimento nella speranza che l'invio dei prigionieri di guerra in Corea del Sud generasse, a Seul, un sostegno pubblico alla fornitura di armi e altre forme di assistenza all'Ucraina", ha affermato il parlamentare coreano Yoo Yeong-ha.

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