"La Nato farà ancora di più per l'Ucraina, la Russia sta fallendo". E' il messaggio di Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, in un quadro internazionale ad alta tensione. La guerra tra Ucraina e Russia è ancora lontana da una soluzione negoziale e il rischio di provocazioni di Mosca è costante. "La Russia prosegue la sua sconsiderata campagna di azioni ostili contro gli alleati della Nato. Cerca di indebolire la nostra determinazione e di fermare il nostro sostegno all’Ucraina. Ma la Russia sta fallendo. Sta fallendo sul campo di battaglia in Ucraina e sta fallendo nel tentativo di minare la nostra unità e il nostro sostegno all’Ucraina", dice Rutte, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier lituano Mindaugas Sinkevicius. "Il nostro messaggio a Mosca è chiaro: faremo di più per l’Ucraina, non di meno", aggiunge.

"La Nato difende ogni centimetro del territorio alleato da qualsiasi minaccia, da qualunque direzione provenga", afferma Rutte, ricordando che due settimane fa dei caccia italiani schierati dalla Nato dalla base aerea di Siauliai hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano: "Questa è la difesa collettiva in azione", sottolinea. Il segretario generale evidenzia che i "ripetuti incidenti con droni lungo il nostro fianco orientale" mostrano come la minaccia stia "evolvendo". L'Alleanza sta dunque rafforzando la difesa aerea e missilistica integrata in "un approccio multilivello, a 360 gradi, che ci offre una maggiore protezione contro l’intera gamma delle minacce aeree", rileva, indicando iniziative come Drone Edge per "adattare e rafforzare" il dispositivo di difesa contro i droni, e quelle volte a potenziare le difese antidrone meno costose, "per non impiegare caccia avanzati contro minacce a basso costo".

L’obiettivo della Russia è "sgretolare" l’Alleanza atlantica, "dividerci e fiaccare la volontà degli alleati di continuare a sostenere l’Ucraina, attraverso azioni che trovano il terreno fertile della propaganda e della disinformazione, non casualmente all’approssimarsi delle campagne elettorali", le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, oggi a Bruxelles, conferma il suo capo ufficio stampa.

"Allarmi, minacce e azioni ibride - continuia - a cui i nostri Paesi sono sottoposti quotidianamente e che dovrebbero essere un allarme anche per i più scettici. La Nato - ha sottolineato - continua a garantire la cornice di sicurezza all’interno della quale abbiamo potuto crescere e prosperare negli ultimi 77 anni". A chi guarda con "scetticismo" agli investimenti nella sicurezza, ha aggiunto l'ammiraglio, "suggerisco di rileggere la storia recente e la cronaca attuale, con le lezioni che queste ci consegnano. Lezioni identificate, ma non sempre apprese: ed è proprio in questa differenza che si misura la responsabilità di chi è chiamato a decidere. Basta guardare a questi ultimi mesi ed alla serie di attacchi deliberati, condotti sotto la soglia del conflitto armato, pensati per saggiare la nostra capacità di reazione, senza assumersene la responsabilità", conclude