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Nations League, oggi Italia-Francia - Diretta

Gli azzurri di Mancini ospitano i Bleus di Zidane nella quinta giornata del torneo

Pio Esposito e Michael Olise - Ipa/Fotogramma
Pio Esposito e Michael Olise - Ipa/Fotogramma
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12 novembre 2026 | 19.50
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

L'Italia torna in campo in Nations League. Oggi, giovedì 12 novembre, gli azzurri ospitano - in diretta tv e streaming - la Francia allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano nella quinta giornata del torneo. All'andata poco più di un mese fa a Parigi la squadra guidata in panchina da Roberto Mancini aveva pareggiato per 1-1 contro quella di Zinedine Zidane, al vantaggio dei padroni di casa con Michael Olise ha risposto Alessandro Bastoni. In classifica i Bleus guidano il gruppo A con 10 punti, seguiti dagli Azzurri a quota 7, poi il Belgio a 6 e la Turchia fanalino di coda a zero.

Nel prossimo turno di Nations League, l'Italia sfiderà il Belgio in trasferta, mentre la Francia ospiterà la Turchia.

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