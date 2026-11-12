Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno portato a termine 130 interventi per far fronte ai danni causati dalle forti piogge che hanno colpito le province di La Spezia e Massa Carrara

Maltempo sull'Italia oggi giovedì 12 novembre. Le regioni più colpite dalla tempesta atlantica, con pioggia anche abbondante e fenomeni estremi, sono quelle tirreniche.

La situazione in Toscana

Le intense precipitazioni che hanno interessato la Toscana dalla notte scorsa hanno provocato esondazioni, smottamenti, interruzioni della viabilità ed evacuazioni, con le situazioni più delicate nelle province di Massa-Carrara e Lucca. Gli effetti della perturbazione proseguiranno anche nella serata di oggi e nella giornata di domani, venerdì 13 novembre, con precipitazioni ancora diffuse e più consistenti sulle zone settentrionali della regione. Fino alla mezzanotte di oggi resta rossa l’allerta per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore in Lunigiana e nelle zone del Reno e del Serchio-Garfagnana-Lima. Dalla mezzanotte di domani queste aree passeranno al codice arancione.

Il codice arancione interessa inoltre, dalle 17 di oggi e per tutta la giornata di venerdì, le zone del Casentino, Valdarno superiore, area fiorentina, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana e Valtiberina. Resta arancione fino alla fine di venerdì anche nelle aree del Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Serchio-Lucca, Serchio-Costa e Versilia. L’allerta arancione riguarda anche il rischio idraulico del reticolo principale nelle zone del Bisenzio e Ombrone Pistoiese e del bacino del Serchio. Domani sono attese ancora piogge soprattutto al nord: sulle zone settentrionali sono previsti cumulati medi di 40-60 millimetri, con massimi di 80-100 millimetri e valori localmente superiori sui rilievi.

"Allo stato attuale ci sono piogge che hanno fatto innalzare il livello dei fiumi e a determinare sia frane, sia allagamenti. Il tutto comunque senza pregiudizio della sicurezza delle persone, che è salvaguardata", ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto sul maltempo, nel corso di una diretta sui suoi profili social.

La situazione in Liguria

Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno portato a termine 130 interventi per far fronte ai danni causati dalle forti piogge che hanno colpito le province di La Spezia e Massa Carrara. Sono oltre 100 le unità del Corpo nazionale impegnate nelle operazioni di soccorso. Nella provincia spezzina operano anche squadre in rinforzo provenienti dai comandi di Genova e Savona.

Nel pomeriggio è esondato il torrente Lavagna a Calvari, in provincia di Genova, nella val Fontanabuona. L'esondazione riguarda la sponda destra in località Pian Casarile. Sempre in provincia di Genova, il Comune di Chiavari ha dichiarato la fase operativa di preallarme per il superamento delle soglie del torrente Rupinaro. L'amministrazione ha diffuso un messaggio alla popolazione chiedendo di adottare una serie di contromisure, tra cui "prepararsi ad abbandonare piani strada o sottostrada e a salire ai piani alti sicuri, non usare l’ascensore, non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro beni, auto, ecc., non uscire per mettere al sicuro l’automobile, la moto o altri veicoli di qualunque natura, non cercare di raggiungere una destinazione ma prepararsi a cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro ai piani alti, ad aiutare gli anziani, i bambini e le persone con disabilità/fragilità che si trovano nell’edificio a salire ai piani alti sicuri e a restare insieme a loro".

Arpal ha aggiornato l'allerta meteo per la Liguria, confermando una situazione di particolare attenzione nell'estremo Levante. La zona C, che comprende lo Spezzino, resterà in allerta arancione fino alle 14 di domani. Le condizioni di maggiore criticità riguardano i bacini idrografici. Per quelli grandi l'allerta arancione resterà in vigore fino alle 14 di domani. Per i bacini piccoli e medi, invece, è previsto un andamento più articolato: allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi, poi gialla fino alle 4 di domani, quando tornerà arancione fino alle 11. Successivamente scatterà il livello giallo, fino alle 14. Situazione meno preoccupante nel resto della regione.