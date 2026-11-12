Allarme bomba anche oggi giovedì 12 novembre nelle scuole di tutta Italia, da Milano a Roma fino a Palermo. Sono stati 3.778 gli istituti che hanno ricevuto le mail, firmate sempre da 'Mikhail Andropov' con un testo diverso. Il governo, hanno fatto sapere fonti di palazzo Chigi, "attraverso i ministri dell’Interno e dell’Istruzione, ha dato immediata comunicazione, rispettivamente, ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che - secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio - non vi siano specifici e fondati motivi di allarme".

Testo della nuova mail, indaga l'Antiterrorismo

"Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l'edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo. L'ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM). All'interno del corpo dell'ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che l'ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370. Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone. Chiediamo le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni; vi concediamo un po' di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov".

Sugli allarmi bomba nella Capitale indagano i pm dell'Antiterrrorismo della procura di Roma. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, si procede per procurato allarme e minacce aggravate. Sul tavolo dei magistrati di piazzale Clodio sono arrivate le prime informative delle forze dell'ordine che indagano sulle email di minacce inviate da server all'estero e arrivate negli istituti scolastici.

Mail anche a Palazzo Chigi ('Fake') e a tribunale Sorveglianza Roma

Una nuova mail bombing, con tanto di allarme bomba e la richiesta di dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è arrivata anche a Palazzo Chigi che parla di un "allarme fake", a cui non sono seguiti controlli perché "è evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato". Oltre alla mail, infatti, spiegano dalla sede del governo, "non c'è alcun segnale specifico che si tratti di un allarme concreto".

Una mail in cui si annunciava un allarme bomba è arrivata questa mattina anche al Tribunale di Sorveglianza di Roma. L’ufficio giudiziario a quanto si apprende non è stato evacuato e l’attività è proseguita regolarmente.

Palazzo Chigi: "Obiettivo impedire stop servizi essenziali e garantire sicurezza"

Si è riunito questo pomeriggio, a palazzo Chigi, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) in sede tecnica, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dei componenti tecnici. "L’obiettivo - si legge in una nota di palazzo Chigi - è impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire la sicurezza di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie, e più in generale dell’intera comunità nazionale".

"Oggi le scuole raggiunte da minacce via e-mail sono state 3.778, secondo i dati provvisori. Le evacuazioni sono state 77, e in 36 di queste scuole l’attività didattica è ripresa nella stessa mattinata. Il forte calo delle evacuazioni conferma che le indicazioni date stamane dal governo ai Prefetti e ai dirigenti scolastici dopo gli eventi di ieri hanno funzionato. Secondo il cronoprogramma concordato durante la riunione, il ministro dell’Interno fornirà indicazioni operative alle Prefetture per garantire in piena sicurezza la continuità delle attività dei servizi pubblici", si legge nella nota.

"All’incontro di questo pomeriggio seguirà l’attivazione, dalla mattinata di domani, di un tavolo tecnico ristretto per fornire una base di procedure e strumenti, finalizzati a misure di intervento nel breve, medio e lungo periodo. Le misure riguarderanno non solo le scuole, ma anche altri potenziali obiettivi. Per ciascun settore le amministrazioni centrali competenti indicheranno gli elementi utili a riconoscere rapidamente le minacce infondate e a definire criteri, procedure e catene di comando", prosegue la nota. "Il governo, come ha confermato la presidente Giorgia Meloni nel confronto di stamattina con le forze di opposizione, è disponibile a riferire in Parlamento sulle misure che saranno definite nei prossimi giorni", concludono da palazzo Chigi.

Vertice a Palazzo Chigi, Meloni invoca unità. Sconcerto opposizioni: "Nessuna proposta"

A Palazzo Chigi si è tenuto un vertice tra la premier e i leader delle opposizioni che si aspettavano forse qualcosa in più. Di certo, non l'assenza di alcuna proposta. "Voglio ringraziare ancora le opposizioni per la loro partecipazione" al colloquio "sicuramente franco" e "produttivo" sugli allarmi bomba che ieri hanno colpito migliaia di scuole italiane, ha dichiarato Meloni entrando al vertice della Comunità politica europea. "Penso che abbiamo dato anche l'immagine, che è necessaria in questo momento, di una classe dirigente che al di là delle molte divisioni che la animano, poi sa, quando arriva il momento, mettere quelle divisioni da parte", ha aggiunto.

Il confronto con le opposizioni sugli allarmi bomba non implica la richiesta da parte del governo di una "delega in bianco", ha affermato Meloni rivolgendosi alla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Nel ringraziare le opposizioni per aver accolto il suo invito e dopo aver definito l'incontro "produttivo", la premier ha puntualizzato "che non vuol dire - lo voglio dire alla segretaria Schlein - una delega in bianco. Chiaramente, il governo non chiede alcuna delega in bianco". "Noi siamo arrivati a questa riunione con una valutazione che volevamo condividere, abbiamo condiviso le informazioni che avevamo e abbiamo dato un'idea, abbiamo presentato come il governo intende muoversi e lavorare. E chiaramente l'opposizione deve continuare a fare il suo lavoro, che è anche quello di controllare il lavoro che si fa", ha aggiunto la premier.

Dopo la riunione a palazzo Chigi, dai racconti delle opposizioni, chiamate da Meloni dopo gli allarmi bomba di ieri, emerge un certo sconcerto per l'andamento dell'incontro. "Meloni ha fatto una descrizione dello stato dell'arte. Punto. Nessuna proposta, nessuna linea di lavoro". E anche dalla schiera di ministri seduta al tavolo - Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Luca Ciriani e pure i sottosegretari Alfredo Mantovano e Luca Fazzolari - non sarebbero arrivate indicazioni. Si riferisce che Angelo Bonelli si sia rivolto anche a Piantedosi per chiedergli informazioni sugli esiti dell'ultimo comitato per la sicurezza. Ma anche in questo caso non sarebbero arrivate risposte soddisfacenti, si racconta.

Al tavolo non sarebbero mancati momenti di tensione. In particolare quando le opposizioni hanno rimarcato che la responsabilità di avanzare proposte spetta al governo e hanno criticato il governo per aver 'trascurato' la cybersicurezza concentrandosi sul "sistema d'armi". Una critica respinta da Meloni. "Se loro hanno perso tempo e hanno commesso errori, non saremo noi il loro alibi", chiosa uno dei leader dell'opposizione presenti al tavolo.

Solidarietà Ue

La Commissione europea "esprime piena solidarietà agli Stati membri, Italia compresa, ma anche ai cittadini, agli studenti e agli insegnanti colpiti da queste minacce di attentato", ha dichiarato il portavoce Thomas Regnier nel corso del briefing giornaliero con la stampa, rispondendo a una domanda sull'ondata di allarmi bomba che ieri hanno interessato le scuole italiane, scozzesi e dell'Irlanda del Nord. "Qualsiasi minaccia contro i civili è semplicemente inaccettabile", ha aggiunto Regnier, spiegando che l'esecutivo comunitario è "in contatto con gli Stati membri interessati" e segue "con attenzione" gli sviluppi. "Qualsiasi indagine o attribuzione è ovviamente di piena competenza degli Stati membri", ha ricordato.