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Allarmi bomba via mail, il protocollo: niente evacuazione degli edifici senza elementi concreti

La nota di Palazzo Chigi: "Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici che configurino una situazione di effettivo rischio"

Allarme bomba al liceo artistico Ripetta di Roma - Adnkronos
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12 novembre 2026 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In caso di nuovi allarmi bomba via mail, niente evacuazione degli edifici "in assenza di elementi concreti". A spiegarlo è una nota di Palazzo Chigi nel giorno della riunione sul tema che la premier Giorgia Meloni ha tenuto con le opposizioni e all'indomani dell'allerta scattata in migliaia di scuole italiane.

"Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme", si legge nella nota in cui si precisa che "il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici".

"Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio", concludono dal governo.

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