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Daniele De Rossi: "Il calcio dopo il ritiro? Inguardabili le vecchie glorie con la panza" - Video

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11 novembre 2026 | 17.55
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

"Il calcio dopo il ritiro? Ho giocato solo una volta perché uno sponsor mi ha obbligato per contratto. Penso a come eravamo tonici e vedere queste vecchie glorie con la pancia non mi piace". Scherza ma non troppo Daniele De Rossi, oggi allenatore del Genoa e proprietario dell'Ostiamare - intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di RADICI, la docuserie sull'Ostiamare prodotta da DDR Media e Damocle, in collaborazione con Sky - convinto che ci sia "solo un modo di giocare a calcio: fisico e competitivo, quasi viscerale".

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