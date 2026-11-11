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Allarmi bomba in tutta Italia, mail inviata a oltre 100 scuole: "Ordigno sull'auto del primo ministro, metteremo in atto genocidio"

A Roma, secondo quanto apprende l'Adnkronos, tra gli istituti coinvolti nel quartiere Tuscolano ci sono l'istituto comprensivo Giovanni Cagliero, l'istituto Petrarca e l'istituto Rodari

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11 novembre 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
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Un'unica mail, a quanto apprende l'Adnkronos, ha fatto scattare allarmi bomba in oltre 100 scuole in tutta Italia. Al momento sono in corso le evacuazioni. Nella missiva, firmata 'Mikhail Andropov', le minacce: "Siamo venuti per annientarvi, metteremo in atto il genocidio contro gli italiani". E ancora: "Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro".

Le email hanno fatto scattare nuovi allarmi bomba in alcune scuole del quartiere Tuscolano, a Roma. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, tra gli istituti coinvolti ci sono l'istituto comprensivo Giovanni Cagliero di Largo Volumnia, l'istituto Petrarca di via Ceneda e l'istituto Rodari di via Norcia. Gli studenti sono stati fatti evacuare dalle strutture e al momento sarebbero in corso le operazioni per il loro trasferimento in luoghi sicuri.

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