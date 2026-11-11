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Incursioni di droni in Lituania, scatta l'allarme: decollano i jet della Nato

Scattata l'allerta gialla e poi rossa in ampie zone del Paese durante la notte con il decollo di caccia dell'Alleanza in due occasioni

Aerei Nato - Ipa
Aerei Nato - Ipa
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11 novembre 2026 | 08.55
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Incursioni di droni hanno fatto scattare allarmi aerei gialli e rossi in ampie zone della Lituania durante la notte, con il decollo di caccia della Nato in due occasioni. Ma i droni non sono stati abbattuti e sono poi usciti dallo spazio aereo lettone, hanno dichiarato le autorità lituane. Il primo allarme giallo è stato dichiarato nelle regioni di Vilnius e Utena intorno alle 23 di ieri ed è stato revocato poco dopo la mezzanotte. Quasi immediatamente, è stato emesso un secondo allarme, inizialmente nella regione di Alytus, per poi essere esteso a gran parte della Lituania centrale e settentrionale. L'allerta è stata successivamente innalzata da gialla a rossa, il che significa che i residenti delle regioni interessate dovevano mettersi al riparo.

Vilmantas Vitkauskas, capo del Centro nazionale per la gestione delle crisi, ha dichiarato che inizialmente erano stati individuati tre droni in Bielorussia, ma nessuno di essi è entrato nello spazio aereo lituano. "Si trovavano in territorio bielorusso, ma non sono entrati in Lituania. Uno di loro è entrato in Lettonia e in seguito ha volato verso la Russia settentrionale. Durante il primo episodio, i residenti delle regioni di Utena e Vilnius sono stati allertati", ha dichiarato Vitkauskas a Lrt Radio. Nel secondo incidente, si ritiene che un drone sia entrato in Lituania dalla Bielorussia, a sud, vicino a Druskininkai. Potrebbe aver attraversato brevemente il confine con la Polonia prima di virare a nord e sorvolare le regioni di Marijampolė, Kaunas e Panevėžys. Ha lasciato lo spazio aereo lituano nei pressi di Pasvalys.

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