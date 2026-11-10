Nessun passo indietro sul sostegno a Kiev e nessuna tensione nella maggioranza sui nuovi aiuti militari. L'Italia conferma il proprio impegno al fianco dell'Ucraina e si prepara a inviare il 13esimo pacchetto. A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Parigi per la ministeriale Esteri del G7. "Il sostegno dell'Italia all'Ucraina è assolutamente garantito. È dall'inizio della guerra che noi sosteniamo l'Ucraina", ha assicurato il titolare della Farnesina, oggi di nuovo oggetto minacce del gruppo hacker filo-russo Noname057, minacce che "non mi intimidiscono", ha scandito.

Aiuti all'Ucraina

Il via libera definitivo al nuovo pacchetto, ha chiarito il vice premier, è ormai imminente. Il documento, già firmato da Tajani e dal ministro della Difesa Guido Crosetto e vistato dal ministero dell'Economia, attende la firma del ministro Giancarlo Giorgetti. Un passaggio che ha alimentato interrogativi sui tempi dell'invio, ma che il ministro ha ridimensionato, escludendo qualsiasi frizione politica. "È un documento classificato, quindi deve essere firmato di persona e non può essere apposta la firma elettronica", ha spiegato a Radio 1. Giorgetti, ha aggiunto, era a Bruxelles e non aveva quindi la possibilità di firmare. "Nessun giallo, nessuna tempesta, nessuno scontro".

Il dossier ucraino, anche per la concomitanza con la trilaterale ad Abu Dhabi e con le iniziative diplomatiche in corso, è stato inevitabilmente uno dei principali terreni di confronto della riunione del G7. L'Italia sostiene tutte le iniziative per arrivare alla pace, compreso l'incontro di Abu Dhabi, ha confermato Tajani, che ha parlato dell'avvio di una nuova fase, ponendo però una condizione politica precisa: l'Europa dovrà sedere al tavolo e partecipare alla definizione dell'eventuale accordo. "Abbiamo inflitto le sanzioni alla Russia e senza l'Europa non si può chiudere l'accordo", ha osservato il ministro, insistendo sulla necessità di una posizione europea compatta. "L'interesse della Russia è quello di avere un'Europa divisa. Noi invece dobbiamo parlare con una voce sola".

Una linea che Tajani ha condiviso anche nel colloquio con il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Nel bilaterale, a margine dei lavori parigini, i due hanno affrontato diversi scenari internazionali, dal Medio Oriente all'America Latina. Su Venezuela e Cuba, ha riferito il ministro, emerge una sostanziale convergenza: entrambi sostengono un processo in Venezuela che consenta ai cittadini di decidere il futuro del Paese. Con Washington, ha aggiunto, Roma lavora anche per favorire la pace in Medio Oriente e tra Russia e Ucraina. Nel confronto si è parlato inoltre del possibile ruolo italiano in Libano e della situazione nello stretto di Hormuz.

A Parigi Tajani ha incontrato anche il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, che ha ringraziato l'Italia per il sostegno politico, militare ed economico e per la proroga fino al 2026 dell'autorizzazione a fornire assistenza a Kiev. Tra le priorità indicate da Sybiha figurano il rafforzamento della difesa aerea, l'ampliamento della cooperazione nell'industria della difesa e il sostegno alla resilienza energetica ucraina in vista dell'inverno. Il capo della diplomazia di Kiev ha inoltre manifestato la disponibilità del suo Paese a collaborare con Roma sul fronte della sicurezza informatica, dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture e sistemi italiani.

Attacchi informatici e minacce

Proprio i cyberattacchi sono stati l'altro grande tema della ministeriale, anche dopo le ultime provocazioni dell'ambasciata russa, bollate dal vice premier come "propaganda e disinformatia". Tajani ha rivendicato l'iniziativa italiana per portare la questione all'attenzione del G7, ottenendo l'immediata adesione del ministro degli Esteri francese, Jean Noel Barrot, e l'inserimento di un riferimento alla questione nel documento conclusivo. Il tema sarà inoltre al centro del confronto tra i ministri degli Esteri europei lunedì a Bruxelles. Ma al ritorno da Parigi, Tajani è tornato sulle nuove minacce personali ricevute dal gruppo hacker filorusso Noname057. "Le minacce non mi intimidiscono, come non mi hanno intimidito la prima volta, non mi intimidiscono neanche la seconda. Io continuo ad andare avanti, a seguire la linea", ha dichiarato a un gruppo di giornalisti.

"Abbiamo sempre detto e ripetiamo che noi siamo dalla parte dell'Ucraina" ed "evidentemente chi si comporta in questa maniera non vuole la pace", ha proseguito il ministro, che ha collegato le attività degli hacker a un possibile tentativo di influenzare la campagna elettorale italiana, ricordando l'allarme lanciato a fine agosto durante la riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea in Irlanda. "Mi pare che i post che vengono fatti servono proprio a cominciare a fare propaganda elettorale", ha detto il titolare della Farnesina, dicendosi convinto che "gli italiani non si fanno intimidire dalla propaganda di hacker filorussi". (dall'inviato Piero Spinucci)