circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina-Russia, Zelensky: "Pronti a scambiare fino a 1.500 prigionieri". Nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi

Il presidente ucraino promuove il nuovo atteggiamento dei mediatori americani e punta al maxi-accordo. L'appello a Bruxelles: "A novembre decidere i negoziatori Ue". Proseguono anche oggi le trattative

Volodymyr Zelensky - (Fotogramma/Ipa)
Volodymyr Zelensky - (Fotogramma/Ipa)
Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 00.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Trattative in corso ad Abu Dhabi per definire uno dei più imponenti scambi di prigionieri dall'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia. A confermarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Copenaghen. "Sono in preparazione degli scambi su larga scala", ha spiegato il leader di Kiev, precisando la portata dell'operazione a cui lavorano i funzionari statunitensi: "Vorrei procedere a uno scambio di mille per mille, o forse mille e cinquecento per mille e cinquecento". Delegati americani si recheranno a breve in Russia per ultimare i dettagli dell'intesa.

La svolta americana e l'appello all'Unione europea

Zelensky ha espresso una cauta soddisfazione per la piega presa dai colloqui ad Abu Dhabi, evidenziando un netto cambio di passo nella mediazione di Washington: "Vedo dei cambiamenti. Sono molto contento di quello che sento. Vedremo cosa si potrà fare". Parallelamente all'azione diplomatica degli Stati Uniti, il presidente ucraino ha lanciato un forte sollecito a Bruxelles, chiedendo che l'Europa faccia la sua parte in maniera tempestiva: l'invito formale è di designare "questo mese, non più tardi" un rappresentante ufficiale Ue per prendere parte ai negoziati fra Kiev e Mosca.

Trattative a oltranza e l'attesa per la posizione di Mosca

I colloqui ad Abu Dhabi hanno preso il via ieri con una maratona diplomatica durata oltre quattro ore e mezza, interrotta solo da una breve pausa. Nonostante la durata del confronto, da parte russa prevale la cautela: "È troppo presto per parlarne", ha dichiarato al canale Vesti il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov al termine della prima giornata di trattative.

La delegazione di Mosca farà il punto ufficiale sugli sviluppi del tavolo trilaterale nella giornata di oggi, quando è prevista una conferenza stampa annunciata dall'agenzia Tass.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza