Dopo poco più di un mese di ricovero, il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico

Oggi Davide Iacopini, a poco più di un mese dal ricovero, lascia l'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasportato dopo l'aggressione da parte della 'banda della minicar', mentre era a bordo di un monopattino.

Comincia la riabilitazione al Santa Lucia

Iacopini, si legge in una nota del San Camillo , "è stato trasferito presso la Life - Santa Lucia Irccs, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione". "Il paziente, ricoverato presso l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell’ospedale, prima presso la Uoc shock e trauma, poi presso la Uoc neurochirurgia".

"Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico", conclude la nota.