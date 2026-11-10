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Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini lascia il San Camillo: l'attore trasferito al Santa Lucia per la riabilitazione

Dopo poco più di un mese di ricovero, il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico

Davide Iacopini e i giovani sulla minicar che l'hanno aggredito
Davide Iacopini e i giovani sulla minicar che l'hanno aggredito
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10 novembre 2026 | 18.43
Raffaella Ammirati
LETTURA: 1 minuti

Oggi Davide Iacopini, a poco più di un mese dal ricovero, lascia l'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasportato dopo l'aggressione da parte della 'banda della minicar', mentre era a bordo di un monopattino.

Comincia la riabilitazione al Santa Lucia

Iacopini, si legge in una nota del San Camillo , "è stato trasferito presso la Life - Santa Lucia Irccs, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione". "Il paziente, ricoverato presso l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell’ospedale, prima presso la Uoc shock e trauma, poi presso la Uoc neurochirurgia".

"Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico", conclude la nota.

Riproduzione riservata
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