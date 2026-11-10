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Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video

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10 novembre 2026 | 12.07
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

"Oggi illustrerò al Copasir iI pacchetti di aiuti all'Ucraina, che sono sempre più limitati perché nel tempo la quantità diminuisce. Oggi l'Ucraina riesce a bloccare solo il 10% degli attacchi perché è migliorata la tecnologia dei russi, cercheremo di aiutarli a superare quest'inverno''. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, relativamente al pacchetto di aiuti all'Ucraina. Contro i cyberattacchi, ha concluso il ministro, "devono cambiare gli Stati. Poco per volta si stanno adeguando tutti, nel frattempo c'è la parte dello Stato che deve cercare di fermarli".

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