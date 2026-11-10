"Oggi illustrerò al Copasir iI pacchetti di aiuti all'Ucraina, che sono sempre più limitati perché nel tempo la quantità diminuisce. Oggi l'Ucraina riesce a bloccare solo il 10% degli attacchi perché è migliorata la tecnologia dei russi, cercheremo di aiutarli a superare quest'inverno''. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, relativamente al pacchetto di aiuti all'Ucraina. Contro i cyberattacchi, ha concluso il ministro, "devono cambiare gli Stati. Poco per volta si stanno adeguando tutti, nel frattempo c'è la parte dello Stato che deve cercare di fermarli".