Quasi 10mila alberi autoctoni messi a dimora e 302 ettari di foresta protetti per mettere in moto l'economia locale e sottrarre le comunità rurali da povertà estrema, isolamento e malnutrizione. Accade in Burkina Faso, nel distretto rurale di Garango. A raccontare il progetto è Zouré Clarisse, presidente dell'Union de Femmes Garango (UFG), l'organizzazione interamente femminile che gestisce il progetto sul campo insieme ai tecnici agronomi locali con il supporto scientifico e strategico di WOWnature e Etifor.